Bedirhan Akyol kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol kaç yaşında, nereli?
Bedirhan Akyol kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol kaç yaşında, nereli? Bedirhan Akyol, AK Parti'nin Diyarbakır-Bağlar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Adayın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Bedirhan Akyol hakkında daha detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol oldu. Peki, Bedirhan Akyol kimdir? AK Parti Diyarbakır- Bağlar Belediye Başkan adayı Bedirhan Akyol kaç yaşında, nereli?
BEDİRHAN AKYOL KİMDİR?
- Bedirhan Akyol, 1969 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi, ilkokulu Kayapınar'da okudu. Ali Emri Ortaokulu ve lisesinde orta eğitimini tamamlayan Akyol, 1986 yılında Tarımspor kulübüne başkan oldu.
- 1993 yılında sonra hem futbol, kelimenin tam anlamıyla hayatı oldu ve uzun seneler kulüp başkanlığı yaptı.
- 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri bölümünde okuyan Akyol, 1997 yılında Tarımspor kulübünü Kayapınar Belediyesi'ne hibe etti.
- Aynı zamanda futbolun yanı sıra Diyarbakır'da müteahhitlik yapan Akyol, 1998 yılında Diyarbekirspor Kulübü'nün başkanlığı ve Çaykur Bölge Müdürlüğü Sendika Başkanlığı yaptı.
- Öte yandan Akyol, 2010 yılında Beşyüzevlerspor adını değiştirerek Yeni Diyarbakırspor Kulübü ismini yaptı daha sonra ise değiştirerek, Yeni Diyarbekirspor Kulübü olarak düzeltti. Akyol, Diyarbakırspor 1968 Kulüp Başkanlığı görevini de uzun yıllar başarıyla yürüttü.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.