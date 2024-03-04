Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli?
Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Çorum Belediye Başkan adayı olan Bedii Onan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Bedii Onan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, mevcut görevinden istifa ederek partisinden Belediye Başkan Adayı oldu. Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli?
BEDİİ ONAN KİMDİR?
Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Ayyıldız Hareketi'nin Çorum İl Koordinatörlüğü görevine emekli eğitimci Bedii Onan getirildi.