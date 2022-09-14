Bediha Gün kimdir? Olimpiyat atleti olan Bediha Gün kimdir? Bediha Gün kaç yaşında, nereli? Bediha Gün hayatı ve biyografisi

Bedia Gün serbest stil Serbest stil 55 kiloda mücadele eden olimpiyat atleti olarak bilinmektedir. Birçok olimpiyatta karşılaşmalara çıkan Bediha Gün, insanlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. İnsanların dikkatini çekmeyi başaran sporcu Bediha Gün kimdir? Olimpiyat atleti olan Bediha Gün kimdir? Bediha Gün kaç yaşında, nereli? İşte Bediha Gün hayatı ve biyografisi!