Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Seslendirdiği türküler sayesinde gündeme gelen Bedia Akartürk kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk türküleri neler?

Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941 tarihinde Ödemiş İzmir'de dünyaya gelmiştir. Son günlerde estetik haberleriyle adından söz ettiren Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk türküleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir. Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.