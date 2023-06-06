Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bedia Akartürk hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bedia Akartürk'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk şarkıları ve türküleri!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bedia Akartürk hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bedia Akartürk'ün hayatını araştırıyor. Peki, Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk şarkıları ve türküleri! Detaylar haberimizde.

BEDİA AKARTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında doğmuştur. Akartürk, 82 yaşındadır.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk (d. 4 Şubat 1941; Ödemiş, İzmir) Türk halk müziği ses sanatçısı. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

Bedia Akartürk Müzesi

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

BEDİA AKARTÜRK ŞARKILARI VE TÜRKÜLERİ NEDİR?

Bedia Akartürk albümleri!