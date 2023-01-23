Uzun yıllardır doğallığı ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Türk Halk Müziği sanatçılarından Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattı. Sevenleri ise son halinin ardından Bedia Akartürk estetik mi yaptırdı? Bedia Akartürk estetikli son hali! araması yaptı.

Daha genç ve güzel görünmek istediğini söyleyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik operasyon geçirdi. Yüzünü gerdiren şarkıcı, son haliyle sevenlerini ikiye böldü. Yeni halini gören sevenleri ise arama motorlarında Bedia Akartürk estetik mi yaptırdı? Bedia Akartürk estetikli son hali! araması yaptı.

BEDİA AKARTÜRK ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Bedia Akartürk, estetik operasyon geçirdi. Yüzünü gerdiren şarkıcı, son haliyle sevenlerini ikiye böldü. "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek bir estetikçiye giden Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. 81 yaşındaki sanatçının operasyon sonrası yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. Eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiren usta sanatçı, ameliyata girmeden önce de ameliyathanede doktor ve hemşireler için "Zahidem" türküsünü seslendirdi. 81 yaşındaki operasyon geçiren Akartürk'ün son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sanatçının yeni halini çok beğenirken bir kısım da yaşından dolayı çok abartılı olduğunu söyledi.

BEDİA AKARTÜRK ESTETİKLİ HALİ!