Bedelli askerlik konusunda genel olarak ücretler merak konusu olurken bunun yanında bedelli askerlik görevine ilişkin detaylar da merak ediliyor. Bedelli askerlikte izin var mı, konusu en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Bedelli askerlikte izin var mı?

Bedelli askerlikte izin var mı, konusu bedelli askerlik ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, Bedelli askerlikte izin var mı? İşte, detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA İZİN İŞLEMLERİ

Temel eğitim süresinin sona ermesini müteakip yapılacak olan yemin töreninden sonra yükümlüler, varsa Askeralma Yönetmeliği'nin 31 inci maddesinin birinci fıkrasındaki izin süresi de kullandırılarak terhise hak kazanacakları tarihe kadar idari izinli sayılırlar. Ancak, tabi oldukları celp ve sevk döneminin sevk günleri içinde sevkini yaptırmayanlar veya geç katılanlar ya da askerlik hizmetinden sayılmayan süreleri (kısa süreli kaçma, izin süresini geçirme, geç iltihak, sayılmayan istirahat/hava değişimi süresi vb.) bulunanlar yemin töreni sonrasında idari izin verilmeksizin terhis mahiyetinde izne hak kazanacakları tarihe kadar askerlik hizmetine devam ettirilir.