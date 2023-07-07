Bedelli askerlik zamlandı! 2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün?

2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün? merak ediliyor. 2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün? gündeme geliyor. Bu yıl bedelli askere gidecek olanlar, 2023 belli askerlik fiyatını araştırıyor. Peki, 2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün?

2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün? araştırılıyor. Askerliği bedelli yapmak isteyenler, 2023 bedelli askerlik fiyatını ve bedelli askerlik kaç gün olduğunu merak ediliyor. Bununla birlikte bedelli askerlik ücreti zamlandı. 2023 bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? Bedelli askerlik kaç gün?

BEDELLİ ASKERLİK ZAMLANDI

Bu senenin ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL bedelli askerlik ücreti alınacaktır.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsayısı hesabına dahil edilmemesi bedelli askerlik ücretinin daha fazla artmasını önledi.

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerliğin zamlanmasıyla beraber, 122.350,80 TL olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik, toplamda 28 gün sürmektedir. Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.