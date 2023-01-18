Bugün açıklanacak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları öncesi askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar Bedelli askerlik yerleri nereler? Bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? merak ediyor.

Bedelli askerlik yerleri nereler? Bugün açıklanacak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları öncesi askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar Bedelli askerlik yerleri nereler? Bedelli askerlik nerelerde, hangi illerde yapılıyor? merak ediyor. İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NERELER?

TOKAT

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

AMASYA

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

ERZİNCAN

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı

BURDUR

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı

SİVAS

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

MANİSA

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

ANTALYA

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

ÇANAKKALE (EZİNE)

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

ÇANAKKALE

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

AYDIN

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı

BİLECİK

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

İZMİR (SEFERİHİSAR)

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı

İZMİR (BORNOVA)

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı

AMASYA

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA GRUBU NEDİR?

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Asker alma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Mili Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

BEDELİ ASKERLİK TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

BEDELİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Geçen yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.