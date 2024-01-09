Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacağı araştırılırken bedelli askerlik yerleri (E-devlet) sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bedelli askerlik başvurusu yapanlar, bu yıl bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacağını takip ediyor. Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik yerleri (E-devlet) sorgula! Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan bildiriye göre, bedelli askerlik hakkından yararlanacak olan yükümlülerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden ilan edilecektir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ (E-DEVLET) SORGULA

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Hükümetin memur maaşlarına yönelik yüzde 49,25 oranındaki zam kararının ardından, bedelli askerlik ücretinin 182 bin 608 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik ücretinin belirlenmesinde memur maaş katsayısındaki artış oranının dikkate alındığını belirterek, 2024 yılı ilk altı ayında bedelli askerlik ücretiyle ilgili detaylı bilgilendirmenin "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.