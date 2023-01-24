Bedelli Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sevk tarihleri ne zaman?

Bedel askerli yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler heyecanla resmi açıklamayı bekliyorlar. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sevk tarihleri ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Bedelli askerlik sevk tarihleri, silah altına alınacak olan yükümlüler tarafından bir süredir merak ediliyordu. Beklenen açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Şubat ayında binlerce kişi vatani görevini tamamlamak için askere gidecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu? Sevk tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli savunma Bakanlığından yapılan duyuruya göre Askerlik yerleri 25 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. İfadelerine yer verildi.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli savunma Bakanlığından yapılan duyuruya göre: Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023 Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023, Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023 Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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