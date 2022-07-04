Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu sabah saat 10.00'da haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre emekli, memur emeklisi ve memurların zam oranları da belli oldu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2022? Zamlı bedelli askerlik fiyatı kaç TL oldu? Bedelli askerlik fiyatları açıklandı mı? Bedelli askerlik ücretleri 2022 sizlerle...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik ücreti, bir asteğmenin 6 aylık maaşına denk tutuluyor. Bugün de memur maaşına gelen yüzde 41,69'luk zam oranı ile asteğmen maaşı, 13 bin 277 liraya çıktı. Buna göre en son 56 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin 79 bin 660 TL olması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI BELLİ OLDU MU 2022?

Bu gelişmeler sonrası bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek. Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı. Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu güncellemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.