Bedelli askerlik affı 550 bin kişiyi kapsayan bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlenmesi gündemde yer alıyor. Konuya ilişkin Genelkurmay'dan açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacağı ve bedelli askerlik fiyatı düşer mi soruları gündemden düşmüyor. Bedelli askerlik ücreti ne kadar, düşer mi? Bedelli askerlik affından kimler yararlanacak? Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

AK Parti milletvekilleri yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı. Düzenlemede Genelkurmay Başkanı için yapılan değişiklik dikkat çekti. Düzenlemeyle birlikte Genelkurmay Başkanları için 67 olan yaş sınırı 72'ye çıkarıldı. Böylelikle Eylül 2022'de emekliye ayrılacak olan Org. Yaşar Güler'in 5 yıl daha görev yapmasının önü açıldı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL'dir. Geçen yıl (2021) ise bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 TL idi.

BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

3. Verilen yol süresi de dahil olmak üzere emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

4. Kendi istekleri ile emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar vazgeçenlerin,

5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

c. Vefat edenlerin,

ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN'ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

10. Temel askerlik eğitimini tamamladıktan sonra; vefat edenlere, askerliğe elverişsiz hale gelenlere veya Türk vatandaşlığından çıkanlara ya da çıkarılanlara geri ödeme yapılmaz.

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