Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik ne kadar 2023? Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik ne kadar euro?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılı bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ne kadar 2023? Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik ne kadar euro? İşte detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerini açıkladı. 2023 yılı bedelli askerlik kaç TL olduğu merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2023 yılında bedelli askerlik 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2023?

Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruşolarak belirlendi.

Türk Askeri

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik, toplamda 28 gün sürmektedir.

Türk Askeri

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR EURO?

Güncel kur (25,03) ile bedelli askerlik 4.156,75 Euro'dur.

Türk Askeri

BEDELLİ ASKERLİK HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023 YILI BEDELLİ ASKERLİK MÜRACAAT DUYURUSU Tarih : 13.01.2023

1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda; Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

3. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık sürenin bitim tarihi 2023 yılına kalan yükümlüler ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar olan ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.