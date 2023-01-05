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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu?

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu?

Milyonlarca kişinin beklediği bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılı bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandıBedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı
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TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı katsayılarla bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Yeni hesaplama sonrasında bedelli askerlik ücreti araştırılmaya başlandı. 2023 yılı bedelli askerlik kaç TL olduğu merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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