Bedelli askerlik ücreti kesinleşti mi? Sorusu, Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarının duyurulmasının ardından netlik kazandı ve 2024 yılında uygulanacak olan ücret belli oldu. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı. Peki, Bedelli askerlik ücreti kesinleşti mi? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KESİNLEŞTİ Mİ?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." Dedi. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz- Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

2023 (1 Temmuz-31 Aralık): 122 bin 351 TL