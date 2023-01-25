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Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli Askerlik sorgulama ekranı!

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Bedelli askerlik sonuçları merakla bekleniyor. Bedelli askerlik sorgulama ekranı araştırılıyor. Bu yıl bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacağı ve bedelli askerlik 2023 sonuçları açıklandı mı gündeme geliyor. Peki, Bedelli Askerlik sorgulama ekranı! Bedelli Askerlik 2023 sonuçları açıklandı mı? Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 2023 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz hafta duyudur. Ardından, Bedelli Askerlik sorgulama ekranı ve Bedelli Askerlik 2023 sonuçları açıklandı mı merakla bekleniyor. Bedelli askerlik 2023 sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Bedelli Askerlik sorgulama ekranı! Bedelli Askerlik 2023 sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

  • Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
  • 31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)
  • Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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BEDELLI ASKERLIK SORGULAMA EKRANI

Bedelli Askerlik sorgulama ekranı! Bedelli Askerlik 2023 sonuçları açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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