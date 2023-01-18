Bedelli askerlik sonuçları açıklandı! SONUÇ GÖRÜNTÜLEME EKRANI! E Devlet bedelli askerlik sınıflandırma sonucu nasıl görüntülenir?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları görüntüleme! Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Peki E Devlet bedelli askerlik sınıflandırma sonucu nasıl görüntülenir? Bedelli askerlik sonuçları nereden bakılır? İşte Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden adayların erişimine açıldı.

BEDELLİ ASKERLİK SONUCU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA GRUBU NEDİR?

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Asker alma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Mili Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

BEDELİ ASKERLİK TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

BEDELİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Geçen yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.