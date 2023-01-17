Bedelli askerlik sınıflandırması ne zaman yapılacak? Sınıflandırma grubu nedir? Askerlik sınıflandırması nasıl yapılır?

Vatani görevini bedelli asker olarak tamamlamak isteyenler, başvurusunu yaptı ve ücretini ödedi. Bedelli askerliğini nerede, hangi ilde yapacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar bedelli askerlik sınıflandırmasının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bedelli askerlik sınıflandırması ne zaman? Sınıflandırma grubu nedir? Askerlik sınıflandırması nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik taksitle ödenir mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Şubat döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından, askerlik yerleri için bekleyiş başladı. Peki, Bedelli askerlik sınıflandırması ne zaman? Sınıflandırma grubu nedir? Askerlik sınıflandırması nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik taksitle ödenir mi? Bedelli askerlik kaç gün? Detaylar haberimizde...

2023 BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMASI NE ZANMAN?

2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden adayların erişimine açılacak.

SINIFLANDIRMA GRUBU NEDİR?

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

ASKERLİK SINIFLANDIRMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Asker alma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Mili Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

BEDELİ ASKERLİK TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Bedelli Askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

2023 ASKERLİK KAÇ GÜN?

7179 Sayılı Askeralma Kanununun 5/2 maddesine göre Askerlik süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

BEDELİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Geçen yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.