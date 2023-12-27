Bedelli askerlik ödemesi ne kadar olacak 2024? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya yatırılır?

Bedelli askerlik ödemesi ne kadar olacak 2024 ve bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya yatırılır sorularına yanıt aranıyor. Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacağı 2024 ve bedelli askerlik ücreti ne zaman artacak soruları gündeme geliyor. Bedelli askerlik ödemesi ne kadar olacak 2024? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücreti hangi bankaya yatırılır? Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK 2024?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlüler, yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (29 Aralık 2023 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 122.351,04 TL olarak belirlenmiştir. Henüz açıklanmamış olan 2024 bedelli askerlik ücreti, duyurulduğunda habere eklenecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2023 yılı bedelli askerlik başvuruları için son tarih 29 Aralık olarak belirlenmiştir. Başvuru süreci; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklama işlemlerini tamamlamalarını, bedelli askerlik tercihlerini belirleyerek ödemelerini gerçekleştirmelerini içermektedir. Bu tarihten önce bedelli askerlik başvurusu yapacak olan yükümlülerin, yoklama işlemlerini tamamlamaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararını almaları büyük önem taşımaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Bedel ödemeleri:

Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüklerine yapılabilecektir.

2024 BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini alacakları birlikler, 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden açıklanacaktır.