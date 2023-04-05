Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar tarafından celp dönemleri araştırılmakta. Nisan ayı için celp ve sevk tarihleri merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik nisan celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik sevk tarihi nedir? İşte detaylar...

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar tarafından celp dönemleri araştırılmakta. Bedelli askerlik nisan ayı sevk tarihi merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik nisan celp dönemi ne zaman? Bedelli askerlik sevk tarihi nedir? Detaylar haberimizde...

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

BEDELLİ ASKERLİK NİSAN CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle; 02 Şubat 2023, 02 Mart 2023, 06 Nisan 2023, 04 Mayıs 2023, 31 Mayıs 2023, 06 Temmuz 2023, 10 Ağustos 2023, 07 Eylül 2023, 05 Ekim 2023, 09 Kasım 2023 ve 07 Aralık 2023.