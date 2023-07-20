Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL 2023? Temmuz 2023 güncel bedelli askerlik fiyatı kaç bin lira?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bedelli askerlik fiyatı güncellendi. Vatandaşlar güncel bedelli askerlik fiyatını merak etti. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL 2023? Temmuz 2023 güncel bedelli askerlik fiyatı kaç lira? İşte detaylar...

Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti kaç TL? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 122. 351 lira olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Bedelli askerlik ne kadar oldu, kaç TL 2023? Temmuz 2023 güncel bedelli askerlik fiyatı kaç lira?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ KAÇ TL, NE KADAR 2023?

Bedelli askerlik ücreti 122.351 TL oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığından, 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

"SON 1 HAFTADA 35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır." diye konuştu. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı: "Bunlardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda, 7 kilogram uyuşturucu ve 361 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir."