2022'nin başında 56 bin 500 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, 6 aylık dönemlerde tekrar belirleniyor. Temmuz ayı enflasyonu ile birlikte memur katsayısının artmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücretleri de arttı. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları neler? Bedelli askerlik kaç gün?

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın paylaştığı katsayılarla bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvuru şartları neler? Bedelli askerlik kaç gün? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

2022 yılında bedelli askerlik süresi 1 ay olarak belirlendi. İçinde bulunulan ay, yol ve sevk durumuna göre bu süre daha da az olabiliyor. Örnek olarak 4 gün yol izni bulunan kişi için bu süre 26 gün oluyor.

BEDELİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır:

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Bedelli askerlikten yararlanma şartları şunlardır: