Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı bedelli askerlik araştırılmaktadır. Peki, Bedelli Askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti! Yeni bedelli askerlik belli oldu mu, kaç TL? İşte detaylar...

Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişiyor. Temmuz ayı zamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu merak konusu oldu. Temmuz ayında bedelli askerlik ücretinin endekslendiği memur maaş katsayısı sadece yüzde 17.55 oranında arttı. Vatandaşlar tarafından 2023 bedelli askerlik ücreti araştırılmaktadır. Peki, Bedelli Askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti! Yeni bedelli askerlik belli oldu mu, kaç TL? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişiyor. En düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, son olarak 104 bin lira olarak belirlenen bedelli ücreti, yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL olarak alınacak.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR ZAM GELDİ?

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, Temmuz 2022'de 80 bin 64 lira oldu.