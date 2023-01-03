Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaş artışının yüzde 25 olarak belirlendiğini açıklaması sonrası 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri de netleşti. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne? Bedelli askerlik ücreti kaç TL? İşte detaylar...

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücretinin yeni yılda kaç TL olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kişinin TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti. Erdoğan'ın açıkladığı rakamlarla birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne? Bedelli askerlik ücreti kaç TL? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Katıldığı etkinlikte memur ve emekli maaş artışını refah payıyla birlikte yüzde 25 olarak belirlediklerini duyuran Erdoğan'ın açıkladığı rakamla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ TL?

2022 Temmuz ve Aralık ayları arası için 80 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 100 bin liraya yükseldi.