Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL?

Memur zamlarının da netleşmesiyle beraber bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Askere gidecek olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ne kadar oldu? sorusu yer alıyor. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL?