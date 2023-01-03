Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL?
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Memur zamlarının da netleşmesiyle beraber bedelli askerlik ücreti merak ediliyor. Askere gidecek olan vatandaşların gündeminde bedelli askerlik ne kadar oldu? sorusu yer alıyor. Peki, Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL?
Memur zamlarının yüzde kaç artış olacağı konusunun netleşmesinin ardından vatandaşların merak ettikleri arasında Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? soruları yer aldı. Arama motorlarında Bedelli askerlik ne kadar oldu? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? soruları aratılıyor.
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?
Bedelli askerlik ücretleri 2023 yılında 100.080,9? TL olarak belirlendi.