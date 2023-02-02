Bedelli askerlik ne kadar olduğunu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik ne kadar ve 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, Bedelli askerlik ne kadar? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2023 yılı bedelli askerlik ne kadar olduğu ve bedelli askerlik ne kadar gündeme geliyor. Bedelli askerlik ne kadar ve 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen bedelli askerlik ücreti ilk 6 ay belirlendi. Bedelli askerlik ne kadar? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Milli Savunma Bakanlığı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini açıkladı. Bedelli askerlik ücreti 104.084,16 TL olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan, sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, bu tarih hariç, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

4. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edipte, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurarak bedelli askerlikten vazgeçenlerin,

5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

a. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin

b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

c. Vefat edenlerin,

ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN'ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

10. Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.

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