Bedelli askerlik ne kadar? 2023 bedelli askerlik ne kadar, kaç TL olacak?

Bedelli askerlik ücretleri, 2022 kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Vatani görevini bedelli olarak yerine getirmek isteyen vatandaşlar, yeni yılda bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki,2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik yaş sınırı ne? Bedelli askerlik ücreti nasıl yalıtılır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Yıl sonuna yaklaşmasıyla birlikte vatani görevini yapmaya hazırlananlar 2023 yılında yeni bedelli ücretlerini araştırmaya başladı. Son olarak bu yılın ikinci yarısında yapılan artış ile birlikte bedelli askerlik tutarı 80 bin 72 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik yaş sınırı ne? Bedelli askerlik ücreti nasıl yalıtılır? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ikinci 6 ay için 80 bin 064 lira. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2022 yılının ikinci yarısında ödenecek bedelli askerlik tutarı 80.064,72 lira.

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretlerinin açıklanması bekleniyor. Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken memur maaşı katsayı oranları dikkate alınıyor. Memur maaşlarının yanı sıra bedelli askerlik ücretlerine de Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. TÜİK tarafından Kasım ayında açıklanan rakamlara göre enflasyon 2,88 artış gösterdi.

Yıllık bazda enflasyon yüzde 84.39 olurken memurun alacağı 5 aylık enflasyon farkı şimdiden 15.11 oldu. Aralık ayında açıklanacak son aylık enflasyona göre memur maaşında yapılacak zam belli olacak.

Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK YAŞ ŞARTI NE?

Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre 7179 sayılı Asker alma Kanunu 9'uncu maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.