Bedelli askerlik kalkıyor mu? Bedelli askerlik ne kadar 2023, kaç gün, kaç euro? Bedelli askerlik yaş sınırı ne?

Milyonların gözü kulağı bedelli askerlik açıklamalarında. Peki bedelli askerlik kalkıyor mu? bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ne kadar 2023? Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik ne kadar euro? İşte detaylar…

Seçim öncesi özellikle DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın zorunlu askerlik hizmetini kaldıracağını söylemesi çok konuşulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı ise bedelli askerlik ücretlerini açıkladı. Peki bedelli askerlik kalkıyor mu? bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 Bedelli askerlik kaç TL? Bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik ne kadar 2023? Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik ne kadar euro? Detaylar haberimizde…

BEDELLİ ASKERLİK KALKIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'deki ifadelerinde bedelli askerlik hizmetinin kalkmayacağı hatta yeni düzenlemelerle koşulların iyileştirileceği ifade edilmişti. Henüz hükümet tarafından böyle bir tasarı hazırlanmadı, muhalefet partileri de böyle bir öneri sunmadı.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2023, KAÇ GÜN, KAÇ EURO?

Bedelli askerlik, toplamda 28 gün sürmektedir. Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi. Güncel kur (25,19) ile bedelli askerlik 4.132,63 Euro'dur.