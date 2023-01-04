Bedelli askerlik kaç para oldu? (ÜCRET DEĞİŞTİ) 2023 Bedelli askerlik ücreti değişti mi, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik kaç TL oldu merak ediliyor. 2023 bedelli askerlik ücreti memur ve emekli maaş artışının yüzde 30'a yükseltmesiyle birlikte değişti. Peki, Bedelli askerlik kaç para oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri netleşti. İşte, Bedelli askerlik yeni ücreti!

Memur ve emeklinin yüzde 30'luk maaş zammı sonrası bedelli askerlik ücreti de netleşti

Bedelli askerlik kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL oldu merak ediliyor. 2023 bedelli askerlik ücreti memur ve emekli maaş artışının yüzde 30'a yükseltmesiyle birlikte değişti. Peki, Bedelli askerlik kaç para oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri netleşti. İşte, Bedelli askerlik yeni ücreti haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ PARA OLDU?

2022 Temmuz ve Aralık ayları arası için 80 bin 64 lira olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, 2023 yılı için 104 bin 202 liraya yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 104 BİN TL OLDU

Erdoğan duyurduğu yüzde 30'luk maaş artışıyla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de netleşti. 2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80 bin 64 lira olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 104 bin 202 liraya yükseldi.