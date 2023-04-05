Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar tarafından askerliğin kaç gün sürdüğü araştırılmakta. Bedelli askerlik kaç gün merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik 28 gün mü 30 gün mü? Bedelli askerlik yemin töreni ne zaman? İşte detaylar...

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi. Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar tarafından celp ve sevk dönemleri araştırılmakta. Bedelli askerliğin kaç gün sürdüğü merak konusu oldu. Peki, Bedelli askerlik kaç gün? Bedelli askerlik 28 gün mü 30 gün mü? Bedelli askerlik yemin töreni ne zaman?Detaylar haberimizde...

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk tarihleri şöyle; 02 Şubat 2023, 02 Mart 2023, 06 Nisan 2023, 04 Mayıs 2023, 31 Mayıs 2023, 06 Temmuz 2023, 10 Ağustos 2023, 07 Eylül 2023, 05 Ekim 2023, 09 Kasım 2023 ve 07 Aralık 2023.