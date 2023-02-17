Bedelli askerlik ertelendi mi ve Mart- Nisan 2023 celp ve sevk dönemi ne zamana ertelendi merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı bedelli askerlik ertelendi mi gündeme geliyor. Peki, Bedelli askerlik ertelendi mi? Mart- Nisan 2023 celp ve sevk dönemi ne zamana ertelendi?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı bedelli askerlik ertelendi mi gündeme geliyor. Bedelli askerlik ertelendi mi ve Mart- Nisan 2023 celp ve sevk dönemi ne zamana ertelendi merak ediliyor. Bedelli askerlik ertelendi mi ve Mart- Nisan 2023 celp ve sevk dönemi ne zamana ertelendi araştırılıyor. Bedelli askerlik ertelendi mi? Mart- Nisan 2023 celp ve sevk dönemi ne zamana ertelendi? Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

1. 06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır.

5. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

6. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.