Bedelli Askerlik Düzenlemesi 2022: Bedelli askerlik düzenlemesi ne oldu?

Bedelli askerlik düzenlemesi merak ediliyor. Bedelli askerlik düzenlemesi de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, Bedelli askerlik düzenlemesi ne oldu? İşte Bedelli Askerlik Düzenlemesi 2022 detayları...

BEDELLİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilecek. Düzenlemeden 550 bin kişiyi kapsıyor.

VAZGEÇENLERE YENİDEN BEDELLİ HAKKI VERİLMEYECEK

Teklif, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

"TSK MİLLETİN GÖZ BEBEĞİ"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili Refik Özen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk milletinin gönlünde "peygamber ocağı" olarak nitelendirildiğini ve milletin göz bebeği konumunda bulunduğunu söyledi.

"DEĞİŞEN RİSKLER VE TEHDİTLER DOĞRU ANALİZ EDİLECEK"

TSK'nın gücünü milletten, tecrübesini tarihten aldığını, hukukun üstünlüğü ilkesi esasında kutsal vatan topraklarını ve menfaatlerini korumak için her türlü gayreti gösterdiğini vurgulayan Özen şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tevdi edilen görevleri yerine getirebilmesi; her türlü harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır. Bu kapsamda, üzerinde görüştüğümüz kanun teklifi ile toplam 7 kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu kanun teklifi ile ülkemiz ve devletimizin büyüme ve gelişme potansiyeli istikametinde bölgemiz ve dünyada artarak gelişen ve değişen riskleri, tehditleri doğru analiz ederek Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ile kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun gelenek yapısı esas alınarak düzenlemeler yapılmaktadır."

İYİ PARTİ TEKLİFE "EVET" DEDİ

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk ordusunun, Türk milletinin yılmaz, yıkılmaz kalesi olduğunu, pek çok uygarlığın kurulup yıkıldığı Anadolu topraklarında tüm zorluklara rağmen yıllardır var olan Türk milletinin bunu güçlü ordusuna borçlu olduğunu söyledi. Türk milleti, bu coğrafyada kalmaya devam etmek istiyorsa ordusunu her yönüyle her zaman hazır tutması gerektiğini vurgulayan Örs, "İYİ Parti olarak milli savunmaya ilişkin konuları hep hassas görüyoruz. Konuyu hep siyaset üstü gördük ve her bütçesine de 'evet' oyu kullandık. Kanun teklifine genel manada olumlu bakıyoruz. Ancak ordumuzun çıkarları doğrultusunda eleştirilerimizi de dile getiriyoruz." diye konuştu.

