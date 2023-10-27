Bedelli askerlik bekleyen vatandaşlar için sınıflandırmalar açıklandı mı merak konusu oldu. Bedelli askerlik hakkında herhangi bir değişiklik olup olmadığına dair bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Bedelli askerlik açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma açıklandı mı? İşte detaylar...

Bedelli askerlik açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma açıklandı mı?

Bedelli askerlik açıklandı mı merak konusu oldu. Askerlik sınıflandırma sonuçları merakla bekleniyor. Arama motorlarında bedelli askerlik sonuçları sorgulatılıyor. Peki, Bedelli askerlik açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü açıklandı. Bakanlığın açıklaması ise şöyle oldu: "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

ASKERLİK YERLERİ SONUÇ SORGULAMA!

Asker adayları tarafından Kasım ayı celp ve sevk tarihleri araştırılıyor. Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden açıklanacaktır. Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi adresi üzerinden celb tarihlerini ve askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.