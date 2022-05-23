Bedelli Askerlik Açıklaması 2022! 23 Mayıs Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli askerlik açıklaması nedir? Kabine Toplantısı bedelli askerlik kararları! - Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

KABİNE TOPLANTISI BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yoklama kaçacağı gençlere müjde verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanma yolunu açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"SAYILARI 550 BİNİ BULUYOR"

Erdoğan, "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı gençlerimiz bedelli askerlikten faydalanabilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 16.25'te başlayan kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'de 3 saat süren zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları açıkladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Uluslararası gündemle ilgili kritik görüşmeler yaptık. 10 Mayıs'ta Danıştay'ımızın kuruluş yıldönümü ve idari yargı günü vesilesiyle adalet teşkilatımızın güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Engelliler Haftası vesilesiyle 12 Mayıs'ta Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın düzenlediği törende engelli gençlerimizde buluştuk. 13 Mayıs'ta Katar Emiri Kardeşim Şeyh Temim ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini değerlendirdik.

"DÜNYADA 5 TANE OLAN HAVALİMANLARINDAN BİRİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını 14 Mayıs'ta hizmete açtık. Dünyada 5 tane olan deniz üzerine inşa edilmiş havalimanlarından birini ülkemize kazandırdık. Geçtiğimiz pazartesi günü Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ülkemize ziyareti sebebiyle Külliye'de ağırladık. Kardeşi ve Abu Dabi emirine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdik. Hem devlet başkanlığı görevine seçilen Şeyh Muhammed'e hayırlı olsun dedik.

HAYATINI KAYBEDEN GENÇLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

19 Mayıs'ta gençlerimizle ve başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcularımızla Ankara'da coşkulu bir programla kucaklaştık. Darülacezemizin temel atma törenine katıldık, ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı ve ailesiyle bir araya geldik. Adana'da stadın dışında ayrı on binlerle, içinde on binlerle muhteşem bir gençlik şölenine iştirak ettik.

"KAZA SONRASI ACIMIZI PAYLAŞAN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Bu vesile ile gençlik şölenimizin ardından yaşanan elim trafik kazasından, can kayıplarından duyduğum samimi üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 tane kardeşimizi Hakka uğurladık. Kendilerine rahmet ve ailesi ve millete başsağlığı diliyorum. 41 yaralı evladımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza sonrasında acımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile geçtiğimiz hafta Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın, 2 bronz madalya ile tarih yazarak dünya şampiyonu olan boksörlerimize şahsım ve milletim adına tebriklerimi özellikle iletmek istiyorum.

YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE MÜJDE

550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz.

HÜKÜMLÜLERİN İZİNLERİ UZATILDI

Açık cezaevlerindeki hükümlerinin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz.

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