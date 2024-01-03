BEDELLİ ASKERLİ 2024 NE KADAR OLDU? Bedelli askerlik zam ücreti açıklandı mı?

TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik 2024 ne kadar oldu ve bedelli askerlik kaç gün 2024 sorularına yanıt aranıyor. Bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman ve bedelli askerlik şartları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bedelli askerlik 2024 ne kadar oldu? Bedelli askerlik zam ücreti açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BEDELLİ ASKERLİ 2024 NE KADAR OLDU?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz- Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ZAM ÜCRETİ AÇIKLANDI MI?

Zamlı bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 liradan yüzde 49.25 zam ile birlikte 182 bin 608 TL'ye yükselecek.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINDAKİ ORANA SABİTLENDİ

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli oldu.