Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik genelge yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının genelgesine göre bedeli askerlik taban Fiyattı ve ödeme planı belli oldu. Peki ,Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yeni askerlik ücretleri vatani hizmetini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Memur ve emekli zammı sonrasında bedelli askerlik ücretine ne kadar zam yapıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bedeli askerlik ücretleri ne kadar oldu? Askerlik ücretleri açıklandı mı? Bedeli askerlik ücretleri nasıl ödenecek? Detaylar haberimizde...

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılının ocak ve temmuz dönemi için belirlenen bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli savunma bakanlığı tarafından yapılan açıkılamaya göre Askerlik yerleri 18 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyuruldu.

BEDELİ ASKERLİK ÜCRETLERİNASIL ÖDENECEK?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler