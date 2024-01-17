Bedbaht ne demek? Bedbaht anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Bedbaht kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Bedbaht anlamı ne? Bedbaht ne demek?

BEDBAHT NE DEMEK?

Bedbaht: sıfat, Farsça bed + ba?t

Mutsuz, bahtsız, talihsiz:

"Kocasının akşamcılığından manen ve maddeten bedbahttı." - Yahya Kemal Beyatlı