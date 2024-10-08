ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"BEDAVA YAŞIYORUZ, BEDAVA; / HAVA BEDAVA, BULUT BEDAVA; / DERE TEPE BEDAVA; / YAĞMUR ÇAMUR BEDAVA" DİZELERİ HANGİ ŞAİRE AİTTİR?

A: Orhan Veli Kanık

C: Attilâ İlhan

B: Ahmet Hamdi Tanpınar

D: Cahit Sıtkı Tarancı

Cevap: