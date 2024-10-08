"Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Bedava yaşıyoruz, bedava; / Hava bedava, bulut bedava; / Dere tepe bedava; / Yağmur çamur bedava" dizeleri hangi şaire aittir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
"BEDAVA YAŞIYORUZ, BEDAVA; / HAVA BEDAVA, BULUT BEDAVA; / DERE TEPE BEDAVA; / YAĞMUR ÇAMUR BEDAVA" DİZELERİ HANGİ ŞAİRE AİTTİR?
A: Orhan Veli Kanık
C: Attilâ İlhan
B: Ahmet Hamdi Tanpınar
D: Cahit Sıtkı Tarancı
Cevap: