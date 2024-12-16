Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik RAMS Başakşehir maçında sakatlanan 3 isimden 1'i olan Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" ifadelerini kullandı. Peki, Becao sezonu kapattı mı?

BECAO SEZONU KAPATTI MI?

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. DAha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı.

"HATADAN GOLÜ YEDİK"

Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık.

"BECAO SEZONU KAPATTI"

Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik RAMS Başakşehir maçında sakatlanan 3 isimden 1'i olan Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile 3-1 mağlup ettiği maçta Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoeri, 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan 12 dakikasında ve 7 dakikalık uzatma bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.