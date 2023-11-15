Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Rodrigo Becao'nun ne zaman sahalara döneceği gündeme geldi. Futbolseverler Becao ne zaman oynayacak? Becao sakat mı, kaç maç yok? sorularına yanıt arıyor.

Becao ne zaman oynayacak? Becao sakat mı, kaç maç yok?

Sakatlıkları bulunan Becao ve Fred'in sağlık durumları merak edilirken Becao'nun ne zaman forma giyeceği merak konusu oldu. Peki, Becao ne zaman oynayacak? Becao sakat mı, kaç maç yok?

BECAO NE ZAMAN OYNAYACAK?

Sakatlığı bulunan Becao'nun ne zaman oynayacağı merak edildi. Milli maçlar nedeniyle ara verilen ligde Becao'nun forma giyeceği tarih henüz açıklanmadı.

RODRİGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Nascimento França, bilinen adıyla Rodrigo Becão (d. 19 Ocak 1996), Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de defans oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

Becão, 19 Ocak 1996 tarihinde Salvador, Bahia, Brezilya'da doğmuştur. Futbol kariyerine Esporte Clube Bahia altyapısında başlamış ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Bahia'da 18 maça çıkıp 1 gol kaydetmiştir. 2018-2019 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralık olarak transfer olmuştur ve burada 28 maça çıkmıştır. 2019 yılında İtalyan kulübü Udinese'ye transfer olmuş ve 2023 yılına kadar burada forma giymiştir. Udinese'de 127 maça çıkıp 6 gol atmıştır.