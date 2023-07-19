Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için görüşmelere başlandığını belirtti. Peki, Becao Fenerbahçe'ye geldi mi, transfer oldu mu 2023? Rodrigo Becão bonservisi ne kadar, maaşı ne kadar? İşte detaylar...

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Dört büyükler bu sezon da şampiyonluk için nokta atışı transferler yapıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi kim olacak merak edildi. Peki, Rodrigo Becao Fenerbahçe'ye geldi mi, transfer oldu mu 2023? Rodrigo Becão bonservisi ne kadar, maaşı ne kadar? İşte bilgiler...

RODRİGO BECAO FB'YE GELDİ Mİ 2023?

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için kulübü Udinese ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BECAO KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK? BONSERVİSİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin sözleşmesinin son yılındaki Becao için Udinese'ye 9 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BECAO'NUN GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Becao geçen sezon Udinese ile 28 maça çıktı. 27 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verirken, sezonu 11 sarı kartla tamamladı.