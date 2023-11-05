Bebeto, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Bebeto hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bebeto hangi ülkenin? Bebeto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Bebeto markası nereye ait?

Bebeto hangi ülkenin? Bebeto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Bebeto markası nereye ait?

Bebeto hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bebeto, lezzetli şekerlemeleri ve çikolatalarıyla damaklarda tat bırakan bir markadır. Peki, Bebeto hangi ülkenin? Bebeto hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Bebeto markası nereye ait?

BEBETO HANGİ ÜLKENİN?

1995 yılında tüketicilerin dilinde tat bırakan bir şekerleme markası olarak doğan Bebeto, Kervan Gıda çatısı altında büyüdü. Tamamen Türk sermayesine sahip olan Kervan Gıda, jel ürünlerinde Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesine sahip bir üretici olarak dikkat çekmektedir. Şirketin ana ürünlerine jöleli şeker, jöleli ayıcık, marshmallow, sakız, meyan şekeri, lolipop ve sakız ürünleri dahildir. 1987 yılında ilk jöleli şeker olan jelibon marka'sından sonra 1998 yılında popüler "Bebeto" markasını tanıtmıştır.