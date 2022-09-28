Yeni doğan bebekler vücutlarındaki gelişimden dolayı oturamadıklarını birçoğumuz bilmekteyiz. Bebeğin sağlığı ve kemik gelişimi için bebekleri belli bir döneme kadar ebeveynler oturtmamaktadır. Peki, bu durum ne kadar sürüyor? Bebekler ne zaman oturur? Bebekler kaç aylıkken oturmaya başlar?

Bebekler ne zaman oturur? Sorusu, özellikle yeni bebek sahibi olan veya bebek sahibi olacak ebeveynler tarafından sık sık aratılmaktadır. Yeni doğmuş bir bebeğin oturması, fiziksel olarak mümkün ve sağlıklı değildir. Bu nedenle bebeğin belli bir gelişim aşamasını tamamlaması gerekir. Peki, Bebekler ne zaman oturur? Bebekler kaç aylıkken oturmaya başlar?

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR?

Yeni doğan bir bebeğin oturabilmesi için en az 4. ayını tamamlaması gerekmektedir. Fakat 4. ayında bile bebekler desteksiz oturamazlar. Bu nedenle destekli bir şekilde oturmaları mümkündür. 4. Aydan itibaren bebeklerin kas gelişimi ve fiziksel özellikleri oturmak için yeni yeni uygun olmaya başlar.

Bebekler oturmaya nasıl alıştırılır?

Aşağıdaki ipuçlarını kullanarak, kendi kendinize nasıl oturacağınızı öğrenme konusunda bebeğinize yardımcı olabilirsiniz. İşte bebekler oturmaya nasıl alıştırılır sorusunun cevabı.

ÇEKİRDEK GÜCÜNÜ İNŞA ET

Yapman gereken ilk şey bebeğin çekirdek gücünü inşa etmektir. Bunu yapabilmek için sırtlarını, yanlarını, uyluklarını ve gövdesini içeren vücudun çekirdek kaslarını güçlendirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu kasların birlikte güçlendirilmesi görevi, bir egzersiz topu kullanılarak ve bebekle denge takviyesi tekniklerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

OTURMA HAREKETİNİ GÜNDE BİRKAÇ KEZ YAPIN

Bebeğe, nasıl yapılacağını pratikte öğreterek nasıl oturacağını öğretebilirsiniz. Çocuğunuzla günde 5 ila 6 kez oturma hareketleri yaptırın. Bebeğin nasıl oturması gerektiğine dair bütün rutin harektleri ezberlemesini sağlayın. Sonrasında ise kendi başına yapmaya başlaması için bebeğinizi gözlemleyin.

BEBEĞİNİZ İÇİN DESTEK SAĞLAYIN

Çocuğunuza bağımsız olarak nasıl oturacağını öğretmenin bir başka yolu, onun için bir koltuk haline gelmektir. Çocuğu yerde otururken bacaklarınızın arasında tutun ve oturma pozisyonuna getirin.Sonrasında ise desteğinizi yavaş yavaş çekerek kendi başına oturması için ona yardımcı olun.

MOTİVE ETMEK İÇİN OYUNCAKLAR KULLANIN

Oyuncakları bir motivasyon aracı olarak kullanmak, bir çocuğun nasıl oturulacağını öğretmenin başka bir harika yoludur. Çocuğunuzun en çok sevdiği oyuncağı seçmesi için ona önünüzde uzanacak şekilde oyuncağı sallamalısınız. Sonrasında ise elinizden alması için onu teşvik etmelisiniz.

KENDİ BAŞINA OYNAMASINA İZİN VERİN

Çocuğunuz kendi başına nasıl oturacağını ve dengede durmayı öğrendiğinde ona destek vermeden dışarıdan gözlemleyerek tek başına oturmasını sağlayın. Eline bir oyuncak verin ve güvenli bir mesafeden onu izleyin. Bu şekilde kendi kendine oturması gerektiğini öğrenecek ve ilerleyen zamanlarda size ihtiyaç duymayacaktır