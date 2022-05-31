Bebekler ne zaman oturur? - Haberler

Bebekler ne zaman oturmaya başlar sorusu henüz 3-4 aylık anne ve baba olan bireyler tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor. Bebeğin herhangi bir yerinde hasar meydana gelmemesi için ebeveynler tarafından bebekler desteksiz ne zaman oturur, bebekler ne zaman oturur pozisyonda tutulur gibi soruların cevaplarını arıyorlar.

BEBEKLER NE ZAMAN OTURUR?

Kendi başına oturabilen bir bebek için yeni keşiflerin kapısı aralanacak, ve dünyasını yeni bir perspektiften görmeye başlayacaktır.Bebekler oturmaya başladığında, sırt ve boyun kasları gerekli güce sahip olduğu için baş ve bacakları üzerinde yeterli kontrol sağladığından, emekleme, ayakta durma ve yürüme gibi aktiviteler onun için çok daha kolay hale gelir.

Bebeklerin çoğu 4 aylıkken oturmaya başlarlar. Ancak bazılarının daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Bazı bebekler 7 aylık olduğunda bağımsız olarak kendi başlarına oturmaya başlayabilirler.

Bebekler8 . Ayına yaklaşınca ise uzun süre dik bir şekilde hiç devrilmeden oturabilirler.Ancak, uzun süre dik durmaktan yorulduklarında kendi özgür iradesiyle yan yatabilir veya devrilebilirler.

Ne zaman endişe edilmeli?

Eğer bebeğiniz 4. Ayalıkken kafa ve baş kontrolünü sağlayamıyorsa çocuğunuzun gelişimi hakkında endişelenmeye başlamalısınız. Üstelikkafa kontrolü ile beraber oturma eylemini 9. Ayına kadar da gerçekleştiremiyorsa muhakkak bir uzmana danışılması gerektiğini unutmayın.

Not :Prematüre bebeklerin diğerbebeklere göre, gelişimsel dönüm noktalarınındaha geç oturmayı öğrenebileceğini unutmayın.

Bebeklerin oturmaya başlaması ve gelişimsel süreci

Bebekler doğdukları günden itibaren bir oturma pozisyonunda desteklenebilse de, baş kontrole sahip olana kadar bağımsız olarak kendi başlarına oturmaya başlayamazlar. Bebeklerin ne zaman oturmaya başladığını öğrendiğinize göre ona oturma alışkanlığı kazandırmak için yapmanız gerekenleri bilmenizde fayda var.İşte bebekler oturmaya nasıl alıştırılır sorusunun cevapları…

Zaman çizelgesi

3-4 Ay

Bu aşamada, bebeğin boyun kasları hızlı bir şekilde güçlenir ve karnın üzerine yatarken başını kaldırmasına izin verecek kadar güç kazanır. Yakında omuz kasları vücudunu destekleyecek kadar güçlü olacak ve onlara ağırlık vermeye başlayacak ve sanki mini bir şınav yapıyormuş gibi göğsüne itecektir.

5-6 Ay

Bebekler 6 aylık olduğundadüzgün bir şekilde oturabilir, başını ve sırtını düz tutar. Ancak, bu pozisyonda uzun süre kalamayacak ve oturmaya devam etmesi için destek gerektirecektir. Bu aşamada, onu yastıklar ile sarmak en iyisidir, böylece devrildiğinde, incinmez. Bebek 6 aylık olduğunda, dik pozisyonda otururken dengesini nasıl tutacağını ve destek almak için kollarını kullanmaya başlayacağını anlayacaktır.

7-8 Ay

7 aylıkken, bebek desteksiz dik olarak oturabilir ve dengeyi korumak için kollarına bile güvenmek zorunda değildir. Elleriyle bir oyuncağa ulaşmak için oturma pozisyonunda kalırken büyük olasılıkla dönebilir. İlerleyen zamanlarda, oturma pozisyonunda onu yukarı çekmek için kollarını kullanarak yatar pozisyondan oturabilme yeteneğini kazanacak.

Bebekler oturmaya nasıl alıştırılır?

Aşağıdaki ipuçlarını kullanarak, kendi kendinize nasıl oturacağınızı öğrenme konusunda bebeğinize yardımcı olabilirsiniz. İşte bebekler oturmaya nasıl alıştırılır sorusunun cevabı…

1- ÇEKİRDEK GÜCÜNÜ İNŞA ET

Yapman gereken ilk şey bebeğin çekirdek gücünü inşa etmektir. Bunu yapabilmek için sırtlarını, yanlarını, uyluklarını ve gövdesini içeren vücudun çekirdek kaslarını güçlendirmek zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu kasların birlikte güçlendirilmesi görevi, bir egzersiz topu kullanılarak ve bebekle denge takviyesi tekniklerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

2- OTURMA HAREKETİNİ GÜNDE BİRKAÇ KEZ YAPIN

Bebeğe, nasıl yapılacağını pratikte öğreterek nasıl oturacağını öğretebilirsiniz. Çocuğunuzla günde 5 ila 6 kez oturma hareketleri yaptırın. Bebeğin nasıl oturması gerektiğine dair bütün rutin harektleri ezberlemesini sağlayın. Sonrasında ise kendi başına yapmaya başlaması için bebeğinizi gözlemleyin.

3- BEBEĞİNİZ İÇİN DESTEK SAĞLAYIN

Çocuğunuza bağımsız olarak nasıl oturacağını öğretmenin bir başka yolu, onun için bir koltuk haline gelmektir. Çocuğu yerde otururken bacaklarınızın arasında tutun ve oturma pozisyonuna getirin.Sonrasında ise desteğinizi yavaş yavaş çekerek kendi başına oturması için ona yardımcı olun.

4- MOTİVE ETMEK İÇİN OYUNCAKLAR KULLANIN

Oyuncakları bir motivasyon aracı olarak kullanmak, bir çocuğun nasıl oturulacağını öğretmenin başka bir harika yoludur. Çocuğunuzun en çok sevdiği oyuncağı seçmesi için ona önünüzde uzanacak şekilde oyuncağı sallamalısınız.Sonrasında ise elinizden alması için onu teşvik etmelisiniz.

5- KENDİ BAŞINA OYNAMASINA İZİN VERİN

Çocuğunuz kendi başına nasıl oturacağını ve dengede durmayı öğrendiğinde ona destek vermeden dışarıdan gözlemleyerek tek başına oturmasını sağlayın. Eline bir oyuncak verin ve güvenli bir mesafeden onu izleyin. Bu şekilde kendi kendine oturması gerektiğini öğrenecek ve ilerleyen zamanlarda size ihtiyaç duymayacaktır

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