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Bebek'te hangi restoran çöktü? (VİDEO) Bebek Arnavutköy hangi iskele çöktü? İstanbul Bebek'te iskelenin çöktüğü restoran ne?

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İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü. Gündeme gelen haberler sonrasında iskelenin çöktüğü restoran araştırılmaya başlandı. Peki, Bebek'te hangi restoran çöktü? Bebek Arnavutköy hangi iskele çöktü? İstanbul Bebek'te iskelenin çöktüğü restoran ne? İşte detaylar...

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Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bir restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenlerin olduğu olayda kurtarma çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar tarafından iskelenin çöktüğü restoran araştırılıyor. Bebek'te hangi restoranın iskelesi çöktüğü merak konusu oldu. Peki, Bebek'te hangi restoran çöktü? Bebek Arnavutköy hangi iskele çöktü? İstanbul Bebek'te iskelenin çöktüğü restoran ne? Detaylar haberimizde...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy Caddesi'nde denize yakın bir restoranın iskelesi çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında Bebek'te hangi iskelenin çöktüğü araştırılıyor. Yaşanan kaza sonrası denize düşen vatandaşların olduğu bilgisi edinilirken, ekipler olay yerine ulaştı.

Bebek'te hangi restoran çöktü? (VİDEO) Bebek'te iskelenin çöktüğü restoran ne? Bebek Arnavutköy hangi iskele çöktü?

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşanan kaza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bölgede bulunan 25 vatandaşın denize düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede 4 yaralının olduğu belirlenirken ekipler denize düşenleri kurtarma çalışması sürüyor.

Bebek'te hangi restoran çöktü? (VİDEO) Bebek'te iskelenin çöktüğü restoran ne? Bebek Arnavutköy hangi iskele çöktü?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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