Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Bebek'te bir restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler var, kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Bebek'te denize düşenler kurtarıldı mı? 23 Aralık 2022 Bebek'teki restoranda ne oldu, denize kaç kişi düştü, vatandaşların sağlık durumları nasıl? İşte detaylar...

BEBEK'TE RESTORANIN OLDUĞU İSKELE ÇÖKTÜ, DENİZE DÜŞENLER OLDU

Son Dakika: Bebek'te bir restoranın iskelesi çöktü! Müşteriler denize düştü, yaralılar var

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Denize düşenler kurtarılmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bebek'te denize düşenler kurtarıldı mı? 23 Aralık 2022 Bebek'teki restoranda ne oldu, denize kaç kişi düştü, vatandaşların sağlık durumları nasıl? Bebek'te hangi restoran iskeleye düştü? İskelesi çöken restoranda vatandaşların sağlık durumu nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

BEBEK'TEKİ RESTORAN'IN İSKELESİ Mİ DÜŞTÜ?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy Caddesi'nde denize yakın bir restoranın iskelesi çöktü. Yaşanan kaza sonrası denize düşen vatandaşların olduğu bilgisi edinilirken, ekipler olay yerine ulaştı.

DENİZE DÜŞENLER KURTARILDI MI? SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Yaşanan kaza kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bölgede bulunan 25 vatandaşın denize düştüğü tahmin ediliyor. Bölgede 4 yaralının olduğu belirlenirken ekipler denize düşenleri kurtarma çalışması sürüyor.

Olay yerinden gelen ilk fotoğraflar şöyle:

KAYMAKAMLIK'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.