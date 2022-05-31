Bebek sahilinde ne oldu? (VİDEOLU) Bebek'te cinsel video olayı nedir? - Haberler

Sosyal medya, İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüleri konuşuyor. İlk olarak Instagram'da sonrasında da Twitter'da dolaşıma giren cinsel ilişki görüntüleri özellikle sosyal medyada infial yarattı. Bebek cinsel video olayı nedir? Bebek sahilinde ne oldu?

BEBEK SAHİLİNDE NE OLDU?

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

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