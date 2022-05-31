Bebek sahilde ilişkiye girenler kim? Bebek sahilinde ilişki olayı nedir? Bebek sahilindekiler yakalandı mı? - Haberler

Bebek sahilde ilişkiye girenler kim ve Bebek sahilde ilişki olayı nedir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Görüntülere tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise gözaltına alınan şüphelilerin suç dosyalarının da kabarık olduğuna vurgu yapıldı. Bebek sahilde ilişkiye girenler kim? Bebek sahilinde ilişki olayı nedir? Bebek sahilindekiler yakalandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BEBEK SAHİLDE İLİŞKİYE GİRENLER KİM?

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

BEBEK SAHİLİNDE İLİŞKİ OLAYI NEDİR?

Bir otomobilin içinden kaydedilen videoda, bir çiftin yanlarında bulunan vatandaşlara ve yoldan geçen araçlara aldırış etmeden yol ortasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

BEBEK SAHİLİNDEKİLER YAKALANDI MI?

Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şahıslar, gözaltına alındı.

#Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilen şahıslar hakkında

??Basın Açıklaması



?? https://t.co/Eh45CZxfIh pic.twitter.com/9g0iyiZcrH — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) May 31, 2022

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