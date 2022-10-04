Anne ve baba için en heyecanlı anlardan biri olarak bilinen bebek cinsiyeti ne zaman belli olacağı merakla araştırılıyor. Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur ve hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kesinleşir sorularına yanıt aranıyor. Peki, bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kesinleşir?

Bebek sahibi olduklarını öğrenen çiftler, bebeklerinin cinsiyetinin ne zaman kesinleştiğini ve bebek cinsiyeti ne zaman belli olacağını araştırıyor. Bazı çiftler "Sağlıklı doğsun, kız-erkek cinsiyet fark etmez" derken bazı çiftler de gönüllerden bebeklerinin cinsiyetlerini geçirirler. Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kesinleşir? sorularına yanıt aranıyor. Bebek cinsiyeti ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin cinsiyeti ne zaman kesinleşir? Detaylar haberimizdedir…

BEBEK CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Erkek ve kız cinsel organları aslında 14'üncü haftaya kadar ayırt etmek zor olabiliyor. Ancak gebeliğin 14'üncü haftasında bebeğin cinsiyetinin görülmesi teorik olarak mümkün olsa da kesin bir tespit için görüntülemenin 16'ncı gebelik haftasında yapılması daha uygun bulunuyor.

Bebeğin cinsiyeti kromozomlarla oluşur. Kadının yumurtası X kromozomlu hücre taşıyan sperm tarafından döllenirse bebeğin cinsiyet kız, Y kromozomlu sperm tarafından döllenirse bebeğin cinsiyeti erkek olur. 46 kromozomdan hepsi X ise (yani 46 XX) kadındır, 46XY ise erkek cinsiyettir. Belirgin olarak "erkekten çıkan spermdeki kromozomlardır" denebilir. Daha sonra kromozomlara göre testis veya yumurtalık oluşur. Bir sonraki aşamada ise hormonal ve genetik etkilerle dişi veya erkek dış görünüm belirlenir.

HAMİLELİKTE BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Hamilelikte bebeğin cinsiyeti, rutin kontroller sırasında çekilecek olan ultrason görüntüsü ile cinsiyet 14-16'ncı haftadan itibaren öğrenilebilir. Bununla birlikte, ultrasonda erken haftada cinsiyet tahmini yapılırsa veya bebeğin pozisyonu uygun değilse cinsiyet tahmini yanıltıcı olur. Bu durumlarda tekrarlayan muayenelerde cinsiyet belirlenir. Bebeğin cinsiyeti 16'ncı haftadan itibaren rutin ultrason muayenesi ile beraber çoğunlukla tespit ediliyor. Bunun yanı sıra hata payı olduğu unutulmamalıdır. Zira bebeğinizin pozisyonu özellikle önem taşır. Ses dalgaları kullanılan ultrason yönteminde, hamilelik süresince bebeğinizin gelişimi ve sağlığı kontrol edilir. Bebeğin cinsiyetine dair sonucu da çoğunlukla bu rutin kontrolde bulabilirsiniz.